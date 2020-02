L’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato ha rilasciato delle dichiarazioni in merito al ragazzo ricoverato per il Coronavirus allo Spallanzani di Roma. Queste le sue parole:

Le parole confortanti dell’Assessore

“Il giovane ricercatore che si trova presso lo Spallanzani è sereno, in contatto con la famiglia e fiducioso nelle capacità dei professionisti dell’Istituto. Il ragazzo comunica e lavora utilizzando il suo ipad”.

L’Assessore è in costante contatto e aggiornamento con la direzione dell’INMI Spallanzani.

Il caso

Il ragazzo è all’inizio della sintomatologia: ha una congiuntivite, uno dei sintomi minori del Coronavirus rispetto alla tosse, che pare comunque non avere al momento. Fortunatamente, il ragazzo non è stato a contatto con persone non protette. I suoi sintomi si sono sviluppati dopo il rientro in Italia.