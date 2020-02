Roma, si cercano 10 idraulici a tempo determinato: info e come candidarsi

Per un’azienda che opera presso il Comune di Roma, si stanno cercando 10 idraulici. Scopriamo insieme come fare per candidarsi all’offerta di lavoro proposta.

Roma, azienda cerca 10 idraulici

Come specificato anche dal sito della Regione Lazio, per un’azienda che lavora presso Roma, si cercano dieci idraulici con esperienza nella sostituzione di contatori del gas.

I requisiti

I requisiti per poter fare domanda sono:

Licenza media;

Esperienza nella sostituzione di contatori;

Patente B;

Conoscenza del territorio e della lingua italiana.

L’offerta

L’azienda offre un contratto a tempo determinato con orario part-time (30 ore settimanali).

Scadenza e come candidarsi

Restano ancora pochi giorni per presentare la propria candidatura. Infatti, la scadenza ultima è il 23 febbraio 2020. Sarà possibile presentare la propria candidatura recandosi al Centro per l’Impiego di Torre Angela.