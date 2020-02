Ferentino, arrestato 38enne per maltrattamenti in famiglia

Nel pomeriggio di ieri, a Ferentino, i militarti della locale Stazione, in ottemperanza all’ordine di custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Frosinone, traevano in arresto per “maltrattamenti in famiglia”, un 38enne del luogo, (già censito per reati specifici).

I fatti

Il provvedimento odierna veniva emesso a carico del predetto, (in alternativa alla misura degli arresti domiciliari cui era già sottoposto per “maltrattamenti in famiglia” commessi in Ceccano nel 2019), a seguito di reiterate violazioni segnalate dai militari operanti.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, veniva associato presso la Casa Circondariale di Frosinone