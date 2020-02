Colleferro, evade dai domiciliari e va in giro per la città: arrestata

Doveva trovarsi agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Colleferro ma è stata trovata “in giro” per la città ed è stata arrestata nuovamente dai Carabinieri della Stazione di Colleferro. Protagonista della vicenda, una 39enne del posto già arrestata, lo scorso mese, dai Carabinieri per aver rubato capi d’abbigliamento in 11 negozi del “Valmontone outlet”.

Ecco cosa è successo

A sorprenderla sono stati i Carabinieri che, nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno notato e riconosciuto la donna mentre si aggirava tra le vie del centro cittadino a bordo della propria autovettura, risultata anche priva di copertura assicurativa.

La donna, allontanatasi dal domicilio senza autorizzazione, è finita in manette e accompagnata in caserma e all’ esito del rito di convalida è stata ricollocata agli arresti domiciliari in attesa del giudizio definitivo.