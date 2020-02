Torpignattara, il trailer di AmareMente: il nuovo film del duo Previtero-Di Leo

A fine articolo, il trailer ufficiale del film AmareMente, che verrà presentato in anteprima nazionale al nuovo cinema Aquila il 7 marzo alle ore 17,30. alcune scene del film sono state girate a tor pignattara, Villa De Santis e alcuni interni in via della marranella.

Tra aprile maggio sempre il duo Previtero Di Leo inizieranno le riprese per un nuovo film che sarà una sorta di prosieguo di AmareMente, e questa volta sarà quasi tutto ambientato a tor pignattara: è il quartiere in cui vivono Previtero sceneggiatore e attore e Di leo regista in quasi tutti i loro film inseriscono sempre tor pignattara.

https://youtu.be/EZT5tLKpB5s