Di seguito, la nota della Cisl Fp:

San Camillo Forlanini, personale ausiliario in stato di agitazione. Ronchi (Cisl Fp): “Situazione drammatica, assunzioni subito. Basta inerzia o sarà sciopero”



Situazione drammatica per il personale ausiliario dell’azienda ospedaliera San Camillo Forlanini. La Cisl Fp torna a denunciare in una nota alla direzione “la carenza di personale ormai a livelli di emergenza” e, dopo la proclamazione dello stato di agitazione degli operatori socio-sanitari, se l’azienda dovesse continuare ad ignorare l’allarme, è pronta allo sciopero.

“Nonostante le ripetute segnalazioni dei sindacati, nulla si sta facendo per assumere il personale ausiliario necessario a mandare avanti i reparti e le strutture”, attacca Giovanni Ronchi, responsabile territoriale Cisl Fp del San Camillo Forlanini. “Senza contare che il fabbisogno reale è di gran lunga più consistente delle 38 unità ipotizzate dall’amministrazione”.

“Oltre a disservizi inaccettabili per i pazienti, la gravissima carenza di Oss sta determinando nel personale in servizio una profonda lacerazione della dignità professionale”, prosegue Ronchi. “Operatori chiamati a coprire servizi multipli, creazione di pool accentrati funzionali solo a moltiplicare orari e carichi di lavoro, utilizzo sconsiderato delle persone come tappabuchi”.

