Proseguono incessanti i controlli da parte della Polizia di Stato nella zona della “Movida” da parte degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Civitavecchia.

Ecco che cosa è successo

Con l’ausilio delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine del Lazio, i poliziotti hanno presidiato la zona effettuando numerosi controlli di esercizi commerciali e avventori al fine di garantire la sicurezza della “movida” ed il rispetto delle norme sui divieti e le limitazioni in materia di vendita di bevande alcoliche.

Nell’ambito dei servizi sono state controllate oltre 200 persone e 100 veicoli.

Sono stati denunciati altresì due civitavecchiesi, un uomo ed una donna, trovati in possesso di sostanza stupefacente.

L’uomo, fermato per un controllo, mentre viaggiava a bordo del proprio mezzo in compagnia di un amico è stato trovato in possesso di 6 grammi di cocaina, mentre la donna, con precedenti di Polizia inerenti gli stupefacenti, al momento del controllo era in compagnia del fidanzato, ed è stata trovata in possesso di 5 grammi di cocaina ed alcuni “spinelli”.

Sono state elevate varie sanzioni amministrative agli esercenti che non hanno rispettato l’ordinanza del Sindaco sui divieti e limiti di vendita di bevande alcoliche.

In particolare, sono state elevate sanzioni pari a 6 mila euro nei confronti del titolare di un esercizio commerciale, sito su viale Guido Baccelli che vendeva bevande alcoliche in contenitori di vetro alle 3 di notte.

Durante il controllo amministrativo gli agenti hanno anche riscontrato la mancanza dell’autorizzazione comunale e delle indicazioni relative agli orari di chiusura.