Nel tardo pomeriggio di ieri una pattuglia della Polizia Locale, Unità Spe ( Sicurezza Pubblica Emergenziale), in servizio di vigilanza a Colle Oppio, è stata avvicinata da un cittadino a cui avevano appena rubato il telefono cellulare.

Colle Oppio: fermato per furto di cellulare, oppone resistenza agli agenti. Arrestato

Gli agenti, raccolta una descrizione dell’autore del furto, hanno perlustrato la zona individuando una persona che, accortasi degli uomini in uniforme, ha tentato di disfarsi del telefonino poco prima di essere fermato. M.D., originario della Mauritania, nonostante i tentativi di sottrarsi al controllo, è stato bloccato e portato al centro di foto segnalamento del Comando Generale di via della Consolazione, dove è stato riconosciuto dalla vittima del furto.

Al termine delle procedure di identificazione, in quanto privo di documenti, il trentacinquenne è stato posto in stato di arresto per furto e resistenza a pubblico ufficiale. Arresto convalidato nel processo per direttisima che si è tenuto stamattina a piazzale Clodio.

Foto di repertorio