Sono diverse le posizioni aperte in Eurospin. L’azienda leader nel settore alimentare cerca addetti alla vendita per varie zone in provincia di Roma e nel Lazio, ma anche altre figure. Scopriamole insieme.

Lavoro in Eurospin a Roma e provincia: come candidarsi

Eurospin cerca personale per una nuova apertura a Roma, zona Tor Vergata. Si cercano anche addetti vendita a Fiumicino, Mentana, Colleferro e Bracciano. La ricerca di macellai è per i punti vendita di Nettuno, Ladispoli, Latina, Roma Cassia, Lariano; mentre si cerca un assistente di filiale ad Anzio.