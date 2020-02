Ryanair cerca assistenti di volo: come fare per candidarsi

Come viene riportato dal noto portale sul lavoro, Circuito lavoro, la nota compagnia aerea Ryanair è alla ricerca di personale, in particolar modo di assistenti di volo.

Assistenti volo Ryanair, assunzioni 2020 Crewlink

I candidati prescelti lavoreranno a bordo degli aerei del gruppo Ryanair, ovvero per le compagnie Ryanair DAC, Ryanair UK, Buzz, Laudamotion e Malta Air. La nota azienda Crewlink, società con sede in Irlanda e specializzata proprio nel reclutamento di assistenti di volo, ha organizzato dei recruitment days in Italia, giornate dedicate alla selezione del personale che si svolgeranno in molte città italiane. Di seguito ecco le date attualmente in programma:

Bari, 5 febbraio 2020

Catania, 5 febbraio 2020

Bologna, 6 febbraio 2020

Napoli, 7 febbraio 2020

Milano, Bergamo, 7 febbraio 2020

Venezia, 12 febbraio 2020

Torino, 19 febbraio 2020

Palermo, 20 febbraio 2020

Cagliari, 21 febbraio 2020

Verona, 21 febbraio 2020

Roma, 25 febbraio 2020

Bari, 26 febbraio 2020

Catania, 26 febbraio 2020

Bologna, 26 febbraio 2020

Napoli, 27 febbraio 2020

Pisa, 27 febbraio 2020

Milano, Bergamo, 28 febbraio 2020

Genova, 4 marzo 2020

Assistenti volo Ryanair: requisiti

avere passaporto europeo

essere maggiorenni

altezza minima, proporzionata con il peso, di 157 cm e massima di 188 cm

essere in grado di nuotare senza aiuti per 25 metri

ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata

flessibilità e disponibilità a lavorare su turni

Come fare per candidarsi

Per candidarsi basta visitare la pagina ufficiale di Crewlink, il partner che gestisce il reclutamento del personale, e cliccare sul giorno che vi interessa (e relativa città) per essere sottoposti a colloqui.