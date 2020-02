Un’auto ha preso fuoco stamattina a Velletri. L’incendio è avvenuto poco dopo le 9 circa di oggi, martedì 4 febbraio 2020, in piazza Cesare Battisti.

Auto in fiamme in piazza Cesare Battisti, a Velletri

l’incendio sarebbe avvenuto a causa di un corto circuito interno alla vettura. Intorno alle 9 di stamattina, infatti, il proprietario della vettura stava tentando di accendere l’auto girando le chiavi. Durante l’operazione, sembra che un corto circuito abbia causato le fiamme che dapprima hanno avvolto il suo veicolo per poi propagarsi fino a raggiungere un’auto parcheggiata di fianco.

Sono stati prontamente chiamati i vigili del fuoco di Velletri e per fortuna sembra che l’uomo sia riuscito a uscire in tempo dalla macchina e che il fumo e le fiamme sprigionate sin da subito abbiano messo in allarme le persone nelle vicinanze, impedendogli così di avvicinarsi.

Dunque, non ci sarebbero feriti. La colonna di fumo ha raggiunto il cielo, ma per fortuna tutto si è risolto in breve tempo. Anche se il conto dei danni è di due auto bruciate dal fuoco e qualche timore per possibile intossicazione dovuta al fumo, sprigionatosi in una colonna nera e grigia avvolgente sui cieli di Velletri.