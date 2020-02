La Dott.ssa Pierpaola D’Alessandro, nuovo Direttore Amministrativo della ASL di Frosinone, da oggi è in servizio nel nuovo incarico.

Ora, due cariche di vertice su tre sono ricoperte da donne.

Come già accaduto per la Dott.ssa Magrini, nuovo Direttore Sanitario aziendale, anche la Dott.ssa D’Alessandro è stata scelta dal Direttore Generale Stefano Lorusso tra gli elenchi della Regione Lazio degli idonei alla nomina della carica di Direttore Amministrativo della AUSL e delle Aziende ospedaliere.

Una scelta di alto profilo che giunge a Frosinone dall’Emilia Romagna – Regione che in tema di servizi socio assistenziali è all’avanguardia – e dalla AUSL di Bologna.

Laureata in giurisprudenza vanta un curriculum di prim’ordine ed una vasta esperienza in materia di servizi, ricerca, organizzazione in favore dei cittadini ed innovazione dei percorsi e delle tecnologie.

<< Il mio saluto di benvenuto alla Dott.ssa D’Alessandro, nuovo Direttore Amministrativo aziendale – dice il Direttore Generale Stefano Lorusso – che ringrazio per aver accettato la nostra proposta. Sono certo che anche la struttura amministrativa della Asl potrà compiere un deciso passo avanti di riorganizzazione ed innovazione >>.

Espletate le formalità amministrative relative al nuovo incarico vi è stato il passaggio

di consegne con il predecessore Dott. Vincenzo Brusca <<che desidero ringraziare, conclude Stefano Lorusso, per la collaborazione di questi mesi e gli impegni assolti con stile e discrezione >>.