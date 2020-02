Tofe, si ritrovano faccia a faccia con i ladri e parte una maxi rissa

Faccia a faccia tra ladri e vicini. Lo spiacevole episodio sarebbe avvenuto pochi giorni fa in zona Tofe, vicino Ferentino.

Ecco cosa è successo

Una vera e propria rissa si sarebbe scatenata in zona Tofe, proprio vicino Ferentino. Stando a quanto riportato da alcune informazioni, sembrerebbe che in un’abitazione alcuni malviventi, approfittando dell’assenza dei proprietari di casa, siano entrati all’interno e abbiano fatto piazza pulita. Purtroppo per loro però, sarebbe scattato l’allarme che avrebbe allertato il vicinato.

Usciti di casa, i vicini sarebbero andati a controllare e si sarebbero trovati davanti i ladri pronti a fuggire. Da li ne sarebbe partita una vera e propria rissa fatta di calci e pugni. Uno dei malviventi avrebbe colpito al volto una delle persone e si sarebbero dati alla fuga.

Secondo quanto trapela, sarebbero ben due gli appartamenti svaligiati dai ladri e la refurtiva presa sarebbe ingente. Le Forze dell’Ordine starebbero lavorando per cercare di rintracciare i malviventi.