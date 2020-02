Torna il sereno nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 3 e martedì 4 febbraio 2020, dopo l’incertezza che ha caratterizzato gran parte della settimana appena trascorsa. Sono giornate abbastanza particolari sotto il profilo del clima quelle che stanno attraversando l’Italia intera, visto che in quella che viene considerata come la fase più fredda dell’anno si stanno registrando temperature ben oltre la media e che arriveranno a toccare anche i 19° C nel pomeriggio di martedì 4 febbraio.

Situazione dunque in miglioramento rispetto all’inizio della scorsa settimana, con il sole che dovrebbe tornare ad essere protagonista. Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 3 e martedì 4 febbraio 2020.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 3 febbraio:

Mattina: Nubi sparse e schiarite

Pomeriggio: Visibilità ridotta per banchi di nebbia

Sera: Sereno o poco nuvoloso

Notte: Sereno o poco nuvoloso

Temperatura prevista: min 10° C; max 18° C. Venti: debole/media intensità

Martedì 4 febbraio:

Mattina: Nuvoloso con locali aperture

Pomeriggio: Nubi sparse e schiarite

Sera: Sereno o poco nuvoloso

Notte: Sereno o poco nuvoloso

Temperatura prevista: min 11° C; max 19° C. Venti: deboli la mattina, forti la sera

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 3 febbraio:

Mattina: Nuvoloso o molto nuvoloso

Pomeriggio: Nubi sparse e schiarite

Sera: Sereno o poco nuvoloso

Notte: Nubi sparse e schiarite

Temperatura prevista: min 7° C; max 17° C. Venti: debole/media intensità

Martedì 4 febbraio:

Mattina: Molto nuvoloso o coperto

Pomeriggio: Nuvoloso con locali aperture

Sera: Sereno o poco nuvoloso

Notte: Sereno

Temperatura prevista: min 8° C; max 18° C. Venti: deboli la mattina, forti la sera