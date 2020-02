Si è svolta ieri mattina in aula consiliare la Conferenza dei Servizi in occasione della XXXII edizione della gara podistica ‘Sulle Orme di Enea’. L’evento sportivo, in programma per il prossimo 24 maggio, prevede due diverse gare, una comp​etitiva di 10 km e una non competitiva di 5 km, entrambe con ritrovo fissato allo Stadio Comunale di Pomezia. XXXII edizione della gara podistica ‘Sulle Orme di Enea’

“Sono molto soddisfatto di questo nuovo progetto – ha affermato l’Assessore Giuseppe Raspa accogliendo le associazioni podistiche presenti in sala –. In questa edizione, a differenza dello scorso anno, saranno organizzate due diverse gare: una competitiva ed una non competitiva per dare la possibilità a tutti i cittadini di partecipare a questa giornata di sport”.