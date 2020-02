Ritirato lotto di tortelloni dai supermercati Penny Market: info e motivi

Richiamo per i Tortelloni prosciutto crudo 1 kg marchio Fior di pasta per una possibile contaminazione microbiologica. A comunicarlo è direttamente il Ministero della Salute.

Richiamato lotto di tortelloni prosciutto crudo nei supermercati Penny Market: rischio contaminazione microbiologica. Il lotto interessato

Il rischio è quello di una contaminazione microbiologica. Proprio per questo, il Ministero della Salute ha richiamato, con urgenza, un lotto di tortelloni prosciutto crudo 1 kg marchio Fior di Pasta. Il lotto interessato è il numero: 8619003884.

Come si legge dal comunicato, si tratta di un lotto destinato al Penny Market, e il motivo del richiamo, come già abbiamo specificato, è una possibile contaminazione microbiologica. Si raccomanda ai clienti che hanno acquistato il prodotto di restituirlo al punto vendita per ottenere il rimborso e di farlo entro il 9/02/2020.

Ecco il comunicato del ministero della salute