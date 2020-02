Il coronavirus torna a far parlare di sé. Dopo i casi dei due turisti cinesi che alloggiavano presso l’hotel Palatino di Roma, fanno discutere ora delle foto che stanno girando sul web che ritraggono un uomo trasportato in Ospedale in isolamento.

Probabile caso di Coronavirus a Roma: quanto c’è di vero?

Al momento da parte del Ministero della Salute o della Regione Lazio non ci sono ancora notizie al riguardo che possano confermare o smentire un nuovo caso di Coronavirus nelle zone di Roma, anche se fa parlare una foto che, da ieri sera, sta girando sul web dove un uomo sarebbe stato trasportato dai medici del 118 con una barella in isolamento.

L’uomo, secondo quanto trapela, sarebbe stato trasportato prima presso l’Ospedale Vannini e, successivamente, portato presso lo Spallanzani, noto a tutti per i loro trattamenti sulle malattie infettive.

Occhio alle fake news

La foto, come abbiamo specificato, non trova nessun riscontro da parte delle autorità competenti. È infatti elevato, in questo caso, il rischio di cadere nelle solite fake news, fatte appositamente per creare allarmismi in un contesto dove la psicosi per il coronavirus è già elevata.

Pertanto, invitiamo gli utenti a segnalare tutte le false notizie, create appositamente per generare allarmismi, e a verificare le notizie presso autorità sanitarie o organi ufficiali.