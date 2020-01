Per 5 ristoranti di Roma, McDonald’s cerca personale da assumere a tempo determinato con orario part-time. Il gigante americano del fast food cerca candidati con diploma, disponibili a turni e festivi, con domicilio in zone limitrofe quelle del luogo di lavoro. Preferibile la conoscenza di una lingua straniera. Di seguito, tutte le informazioni e i dettagli, oltre che la spiegazione su come candidarsi all’offerta di lavoro. C’è tempo fino a fine febbraio!

Addetto Ristorazione e Hostess/Steward Roma Sud

McDonald’s è una delle più grandi catene di ristorazione nel mondo; in Italia dal 1986, nel nostro Paese è oggi presente con 600 ristoranti e impiega oltre 23.000 persone, il 92% con un contratto stabile, che servono ogni giorno quasi 1 milione di clienti. I ristoranti McDonald’s sono per il 90% gestiti secondo la formula del franchising grazie a 140 imprenditori locali. L’80% degli ingredienti proviene da aziende che si trovano in Italia. Lavorare da McDonald’s vuol dire far parte di una grande squadra formata da oltre 23.000 persone che lavorano con passione ed entusiasmo all’interno di un ambiente stimolante e meritocratico.

Posizione

Per i ristoranti McDonald’s di Roma Tre Fontane, Roma Sturzo, Roma Parchi Colombo, Roma Eur e Roma Dragona siamo alla ricerca di

Addetto Ristorazione e Hostess/Steward

Gli Addetti alla Ristorazione fanno del lavoro di squadra la loro forza. Sono collaborativi, precisi, intraprendenti e soprattutto curiosi: lavorare in cucina o in sala gli permette di imparare ogni giorno qualcosa di nuovo.

L’ Hostess/Steward è il nostro biglietto da visita, la prima persona che il cliente saluta e l’ultima che vede prima di lasciare il ristorante. Ogni Guest Experience Leader ama il contatto con le persone: ospitale per vocazione, proattivo e creativo per natura, il suo compito è quello di fare sentire tutti benvenuti, di gestire gli eventi speciali e di promuoverne di nuovi. Sempre con il sorriso.

Requisiti

Flessibilità e disponibilità a lavorare part-time, su turni giornalieri e notturni, durante i weekend e giorni festivi;

Diploma di scuola media superiore;

Ottime doti relazionali;

Orientamento al teamworking;

Proattività;

Capacità di problem solving;

Domicilio nei pressi del luogo di lavoro;

La conoscenza di un’altra lingua oltre l’italiano sarà considerato requisito preferenziale.

Clicca qui per compilare il form e presentare la tua candidatura all’offerta di lavoro.

Foto di repertorio