Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, sabato 8 febbraio 2020: programmi in TV stasera

RAI 1

18:45 – L’Eredità Week End

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – In diretta dal Red Carpet del Teatro Ariston Prima Festival

20:45 – Eurovisione

20:48 – 70° Festival della Canzone Italiana

21:15 – Eurovisione

00:15 – Eurovisione

01:30 – TG1 NOTTE

RAI 2

18:00 – Gli imperdibili

18:05 – TG2 L.I.S.

18:08 – Meteo 2

18:10 – TG Sport Sera

18:50 – N.C.I.S. New Orleans Segui il denaro

19:40 – N.C.I.S. Los Angeles Il principe

20:30 – TG2 20.30

21:05 – N.C.I.S. – Fuoco amico – Dove eravamo rimasti

RAI 3

18:00 – Per un pugno di libri

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:30 – Bravehert – Cuore impavido

23:35 – TG Regione

RETE 4

18:53 – ANTEPRIMA TG4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:30 – METEO.IT

19:32 – I VIAGGI DI DONNAVVENTURA

19:55 – TEMPESTA D’AMORE – 38 – 1A PARTE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – SCENT OF A WOMAN-PROFUMO DI DONNA – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

CANALE 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:42 – TG5 – ANTICIPAZIONE

19:43 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELLA RESILIENZA

21:21 – UN’ESTATE AI CARAIBI – 1 PARTE

ITALIA 1

18:12 – CAMERA CAFE’ – E’ TORNATO GANZI

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

19:23 – METEO.IT

19:26 – RUBY RED – 1 PARTE

20:23 – TGCOM

20:26 – METEO.IT

20:29 – RUBY RED – 2 PARTE

LA 7

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo Sabato

21:15 – Dove osano le aquile

00:20 – Il battaglione perduto

00:50 – TG LA7 Notte

02:15 – Otto e Mezzo Sabato (r)

03:10 – LIKE Tutto ciò che piace

TV 8

18:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Roma

19:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Friuli Venezia Giulia

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate Versilia

21:30 – Paura in volo

23:15 – Nel cuore della tempesta

01:00 – Il mistero del Ragnarok

02:45 – Cold Blood: nuove verità Ep. 9

03:45 – Lady Killer Ep. 3

NOVE

19:00 – Deal With It – Stai al gioco

20:00 – Little Big Italy – Queens

21:25 – Frankenstein Junior

23:30 – Frankenstein Junior

00:50 – Presa mortale

02:40 – Airport Security Spagna

03:05 – Airport Security Spagna

03:30 – Airport Security Spagna

RAI 4

18:12 – Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. IV ep.16

18:56 – Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. IV ep.17

19:40 – Wisdom of the Crowd – Nella rete del crimine ep.2

20:30 – Criminal Minds ep.12

21:19 – Narcos III ep.5

22:20 – Narcos III ep.6

23:21 – The Trust – I Corrotti

00:59 – District 9

RAI 5

18:29 – RAI NEWS – GIORNO

18:32 – Concerto Osn Rai Schubert – Berio, Beethoven, Mendelssohn Bartholdy

20:16 – Senato &’Cultura Omaggio a Ennio Morricone Prima Visione RAI

21:15 – Prestigi

22:59 – INFINITA TENEBRA DI LUCE

23:58 – Roger Vadim L’uomo delle stelle

00:55 – RAI NEWS – NOTTE

00:58 – Art Night Guccione / Civilisations

RAI MOVIE

19:30 – Miseria e nobiltà

21:10 – Miracolo a Sant’Anna

23:45 – Easy Rider

01:25 – Le idi di marzo

02:55 – L’ottava nota – Boychoir

04:30 – Stanlio e Ollio – La scala musicale

05:00 – L’impossibilità di essere normale

IRIS

18:19 – IL CASTELLO

21:00 – MURDER AT 1600-DELITTO ALLA CASA BIANCA

23:23 – PAURA

01:37 – EMANUELLE: PERCHE’ VIOLENZA ALLE DONNE?

02:52 – CIAKNEWS

02:56 – SOLE NUDO

04:34 – SCANZONATISSIMO

05:59 – MEDIASHOPPING

LA 5

18:40 – GRANDE FRATELLO VIP (LIVE)

19:15 – SACRIFICIO D’AMORE

21:10 – RICORDATI DI ME – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – RICORDATI DI ME – 2 PARTE

23:35 – MARY E MARTHA – 1 PARTE

00:09 – TGCOM24

VENTI

18:38 – SHOOTER – ROSSO SU ROSSO

19:36 – SHOOTER – VANTAGGIO BALISTICO

20:33 – THE BIG BANG THEORY XI – L’ASIMMETRIA DELLA FARFALLA

21:04 – 2 CAVALIERI A LONDRA – 1 PARTE

22:05 – TG COM

22:10 – METEO

22:12 – 2 CAVALIERI A LONDRA – 2 PARTE

23:30 – WILD WILD WEST – 1 PARTE

SPIKE

18:20 – Merlin La Regina Del Passato E Del Futuro –

19:20 – Merlin L’incubo Ha Inizio –

20:20 – Merlin Lancillotto E Ginevra –

21:30 – End of Watch – Tolleranza zero –

23:40 – Dieci minuti a mezzanotte –

01:30 – Call me Bruna Il Mio Corpo, Il Tuo Corpo –

02:20 – Call me Bruna Casa Mia –

03:00 – Top Gear Gold –

CIELO

18:30 – Fratelli in affari Anna e Peter

19:30 – Affari al buio La supremazia di Darrell

19:55 – Affari al buio In casa del nemico

20:25 – Affari di famiglia Un penny da collezione

20:55 – Affari di famiglia Lolita

21:20 – L’educazione sentimentale di Eugenie

23:05 – Venere nera

00:50 – Cougar: amanti della gioventù

PARAMOUNT

18:40 – Robin Hood – –

20:10 – La spada nella roccia – –

22:00 – Anastasia – –

00:00 – Marie Antoinette – –

02:00 – Elliott, il Drago Invisibile – –

04:00 – Quattro Donne e un Funerale – –

GIALLO TV

19:20 – L’ispettore Barnaby – Un omicidio d’annata

21:10 – Tatort – Scena del crimine – Mezze verita’

22:50 – Tandem – Istinto di sopravvivenza

23:50 – Tandem – Per la vita, per la morte

00:55 – Nightmare Next Door – Omicidio

01:50 – Nightmare Next Door – Morte in fattoria

02:45 – Fast Forward – Il caso: Roswitha Thaler

03:35 – Fast Forward – Il caso: Jonas Wultz