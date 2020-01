Il consigliere subdelegato alle Periferie e Vivibilità Riccardo Ambrosetti (FdI) si attiva sul territorio sollecitando la Provincia a pulire la strada provinciale che va in direzione di Paliano: “Da tempo ormai il tratto stradale di pertinenza provinciale che da Anagni porta a Paliano è diventato una discarica abusiva per colpa degli incivili che vi buttano rifiuti d’ogni genere senza controllo.

Le parole di Ambrosetti

Ho voluto sollecitare l’Ente di Palazzo Iacobucci per ottenere la pulizia di questo tratto stradale. Il riscontro è stato positivo e per questo voglio ringraziare il presidente della Provincia Antonio Pompeo, il presidente del Consiglio Provinciale Daniele Maura ed il geometra Mario Giubilei, tecnico provinciale, per aver garantito la pulizia del tratto. Inoltre verranno installate da parte del Comune di Anagni delle fototrappole per dissuadere quanti vorranno ancora gettare immondizia a bordo strada”.

Troppo spesso le strade delle nostre città si trasformano in discariche per colpa di chi impunemente getta rifiuti senza rispettare le regole; è un problema con il quale le amministrazioni locali combattono ogni giorno. A farne le spese sono soprattutto le periferie, patrimonio da difendere, aree verdi da garantire, che purtroppo vengono viste invece come ampie pattumiere da qualche incivile.

L’amministrazione comunale di Anagni guidata dal sindaco Daniele Natalia è fortemente impegnata su questo tema ed il consigliere Ambrosetti si è segnalato più volte per aver sollecitato la Provincia ad intervenire per restituire decoro ad una strada importante e ad elevata percorrenza che, di certo, non può diventare una discarica abusiva.