Nel corso dei servizi di vigilanza e prevenzione svoltisi ieri pomeriggio, in autostrada, il personale della Sottosezione di Cassino ha sequestrato prodotti ittici trasportati in violazione delle norme previste in materia di tutela alimentare ed igienico sanitaria.

I fatti

Gli agenti della Polizia Stradale di Cassino hanno sottoposto al controllo un furgone all’altezza del casello di Cassino con due persone a bordo, dove all’interno dell’abitacolo sono stati trovati 84 kg di pesce senza nessuna documentazione della tracciabilità e trasportati, peraltro, su un mezzo non idoneo.

Gli uomini della Polizia Stradale hanno effettuato il sequestro dei prodotti e comminato agli occupanti del furgone due sanzioni amministrative, per un valore di 2.000 euro circa, nei confronti di uno dei due passeggeri.

Al termine degli adempimenti burocratici, la merce è stata consegnata a una ditta specifica per il macero.

