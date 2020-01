Nella mattinata odierna, a San Giorgio a Liri, i militari della locale Stazione Carabinieri a seguito di mirati controlli, deferivano in stato di libertà un 31enne ed una 33enne del posto, pregiudicati per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti, perché responsabili di “abuso edilizio”.

Cosa è successo

Gli operanti infatti accertavano che i prevenuti, occupanti un’abitazione Ater, avevano chiuso abusivamente il corridoio condominiale costruendo una parete ed installando una porta in ferro, precludendo il passaggio agli altri condomini delle due scale.

Il 31enne inoltre, era già stato denunciato nel dicembre del 2018 per lo stesso motivo, sempre dai Carabinieri di San Giorgio a Liri. L’Ater di Frosinone provvederà alla demolizione dell’abuso.