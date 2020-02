Utilizzare le piattaforme di investimento: i consigli di ItaliaTradingOnline.it

Investire in Borsa o su qualsiasi altro asset direttamente in rete, facendo ricorso agli strumenti del trading online. il web come porta di accesso ai principali mercati finanziari non è più un qualcosa di così sorprendente: si tratta di una realtà ormai acquisita da tempo anche nel nostro paese, pur se con tempistiche un po’ più lente rispetto ad altre realtà.

Una opportunità per l’utente ma anche un rischio non da poco. Quale dovrebbe essere l’approccio giusto verso questo strumento? Ed ancora, quali sono i rischi sostanziali che si corrono investendo in modalità virtuale? Cerchiamo di capirne qualcosa in più con il supporto di ItaliaTradingOnline.it.

Cosa si intende con trading online?



“Con il termine trading online non si va ad indicare uno strumento finanziario, come spesso si tende a credere, bensì una modalità differente di investire i propri soldi utilizzando canali multimediali, sul web, invece dei soliti. In sostanza non ci si rivolge più ad un promotore finanziario, ad una banca o chi per essa, ma si fa tutto in autonomia sul web.”

Come si fa ad accedere ai mercati tramite web?



“Ci si affida alle piattaforme di trading online, i cosiddetti broker virtuali: una volta registrato un profilo si può investire comodamente anche da casa, purchè si abbia ovviamente una connessione internet.”

Quante sono le piattaforme presenti in rete?



“Ormai non sono poche, ce ne sono per tutte le esigenze. Quello della scelta della piattaforma è un momento cruciale, indispensabile per la sicurezza. Attraverso una piattaforma si vanno ad inserire gli ordini di acquisto e di vendita degli asset, si versano e prelevano soldi. Tutto deve funzionare al meglio.”

Qualche consiglio per la scelta?



“Su tutti la regolamentazione: il broker scelto deve essere regolamentato da organi competenti, come nel caso della Consob per l’Italia o della CySec a livello internazionale. Poi sarebbe utile che offrisse un servizio clienti con supporto per evadere qualsiasi dubbio. L’usabilità dovrebbe essere facile, intuitiva. Infine, elemento non da poco, scegliere piattaforme online che offrano possibilità di formarsi con webinar e materiale da scaricare, oltre che di aprire un conto demo senza deposito, per iniziare ad investire sui mercati senza usare inizialmente soldi veri in attesa di prendere la mano con il meccanismo.”