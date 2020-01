Dopo i casi di coronavirus che si sono verificati ieri riguardanti i due turisti cinesi che alloggiavano nell’hotel Palatino di Roma, nella giornata di oggi, venerdì 31 gennaio 2020, arriva la notizia di un altro caso sospetto. Dovrebbe trattarsi di un operaio che lavora all’interno dell’hotel Palatino che sarebbe venuto a contatto con la coppia.

Altro caso sospetto di coronavirus

Sta destando preoccupazione il virus che, dall’oriente, si sta spostando in quasi tutto il mondo. Proprio ieri, in Italia, a Roma nella fattispecie, sono stati identificati i primi due casi che riguardano due turisti cinesi che alloggiavano presso l’hotel Palatino di via Cavour. Nella giornata di oggi, invece, sarebbe scoppiato un altro caso che riguarderebbe un operaio di 42 anni che lavora proprio all’interno dell’hotel e che, in questi giorni, sarebbe venuto a contatto proprio con i due turisti.

L’uomo, secondo quanto si apprende, avrebbe accusato febbre alta e tosse e, per questo motivo, sarebbe stato accompagnato presso l’Ospedale di Tivoli. Scattato l’allarme, il 42enne sarebbe stato isolato e trasportato all’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma dove attualmente si troverebbe in isolamento.

Ancora non sarebbero noti i risultati dei test fatti all’uomo ma, è probabile, che durante la giornata si avranno maggiori dettagli.