Si sarebbero verificati dei casi di turbercolosi asintomatica nei plessi dell’Oratorio Damasiano e Santa Beatrice, zona Magliana vecchia. L’Asl Roma 3 a lavoro per effettuare i vari test.

Magliana, possibili casi di tubercolosi

Diversi giorni fa, in zona Magliana a Roma, si sarebbero verificati dei casi di TBC asintomatica. Secondo quanto viene appreso, sembrerebbe che alcuni alunni nei plessi dell’Oratorilo Damasiano e Santa Beatrice abbiano contratto la malattia. L’Asl Roma 3 sarebbe subito intervenuta sul caso iniziando a monitorare la situazione e ad avviare la classica profilassi.

Secondo quanto risulta, sembrerebbe che ad entrare in contatto con i bambini siano state tre classi differenti e, appunto per questo, tra pochissimi giorni inizieranno i vari test.

L’Asl sottolinea come, al momento, la situazione sia in totale controllo e che non ci sarebbe nulla di cui preoccuparsi. Vedremo se, nei prossimi giorni, ci saranno maggiori novità.

Riscontrata anche la scarlattina

Il Dirigente scolastico dello stesso istituto comprensivo ha anche comunicato all’Asl che all’interno della scuola sembrerebbe essersi verificato anche un caso di scarlattina.