Si è reso conto che intorno a lui ormai era tutta terra bruciata e non gli è rimasto altro da fare che costituirsi alla Polizia di Stato. Il protagonista è un pusher di 43 anni condannato a più di 7 anni di reclusione per reati inerenti gli stupefacenti.

I fatti

Gli investigatori del commissariato Primavalle, diretto da Tiziana Lorenzo, ricevuto dalla Procura l’Ordine di Esecuzione, hanno iniziato le ricerche.

L’uomo inizialmente si è reso irreperibile ed i poliziotti, che ben conoscevano le abitudini di vita del ricercato, hanno avviato una serie di appostamenti nelle vicinanze del suo appartamento, di quello dei familiari e di altri luoghi da lui frequentati.

A quel punto il 43enne non ha potuto far altro che presentarsi negli uffici di polizia di via Maglione.

Al termine delle formalità di rito A.D.C.V. è stato accompagnato presso il carcere di Rebibbia.