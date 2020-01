E’ accaduto in Via dei Prati Fiscali: dopo l’ennesima rapina subita in pochissime ore, il cassiere di un esercizio commerciale ha fermato gli agenti della Polizia di Stato, in transito per il consueto servizio di controllo del territorio, per comunicare loro quanto appena accaduto.

I dettagli

Grazie alla descrizione dell’autore della rapina e alle immagini dei filmati della video sorveglianza, gli uomini del Reparto Volanti si sono messi subito sulle sue tracce e, in poco tempo, hanno rintracciato ed arrestato M.A., cittadino italiano con precedenti specifici di polizia.

Il 46enne, con l’aiuto di alcuni complici, in due distinti episodi, dietro minaccia, era riuscito a farsi consegnare dai cassieri del negozio di piante la somma di 550 euro. Sono in corso ulteriori indagini per rintracciare gli altri autori delle rapine.