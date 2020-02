Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, domenica 2 febbraio 2020: programmi in TV in onda stasera

RAI 1

18:45 – L’Eredità Week End

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – In diretta dal Red Carpet del Teatro Ariston Prima Festival

20:45 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Come una madre

23:25 – Speciale Tg1

00:30 – Viaggio nella Chiesa di Francesco

01:00 – TG1 NOTTE

RAI 2

18:00 – TG2 L.I.S.

18:05 – TG Sport della Domenica

18:15 – 90° Minuto

19:40 – Che tempo che farà

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Che tempo che fa

23:40 – La Domenica Sportiva

01:10 – L’altra DS

RAI 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:30 – Grande amore

21:20 – Amore criminale Storie di femminicidio

23:25 – TG Regione

RETE 4

18:53 – ANTEPRIMA TG4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:30 – METEO.IT

19:32 – I VIAGGI DI DONNAVVENTURA

19:55 – TEMPESTA D’AMORE – 32 – 2A PARTE – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:27 – INTO THE SUN – 1 PARTE

22:10 – TGCOM

CANALE 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – LIVE NON E’ LA D’URSO

01:15 – TG5 – NOTTE

01:49 – METEO.IT

ITALIA 1

18:15 – CAMERA CAFE’

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

19:23 – METEO.IT

19:26 – C.S.I. MIAMI – TUTTI A TERRA

20:25 – C.S.I. MIAMI – MORTE SENZA PREAVVISO

21:25 – ENJOY – RIDERE FA BENE

23:52 – AMERICAN PIE 2 – 1 PARTE

LA 7

18:15 – Josephine, Ange Gardien

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Non è l’arena

01:00 – Uozzap

01:40 – Terra e libertà

03:45 – L’Aria che tira – Diario

05:30 – OMNIBUS

TV 8

18:00 – Bruno Barbieri – 4 Hotel – Liguria –

19:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate – Parco del Pollino –

20:15 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Franciacorta –

21:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel – Roma –

22:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel – Langhe –

23:30 – Italia’s Got Talent – Audizioni –

01:45 – Il bacio di mezzanotte

03:30 – Cold Blood: nuove verità – Ep. 3 –

NOVE

19:30 – Deal With It – Stai al gioco 1′ Stagione Ep.32

20:30 – Camionisti in trattoria 3′ Stagione Ep.4

21:25 – Camionisti in trattoria – 1^TV 4′ Stagione Ep.1

22:10 – Little Big Italy 3′ Stagione Ep.1

23:55 – L’assedio – Best of – 1^TV 1′ Stagione Ep.2

01:20 – Delitti a circuito chiuso 4′ Stagione Ep.3

02:15 – Delitti a circuito chiuso 4′ Stagione Ep.4

03:05 – Delitti a circuito chiuso 4′ Stagione Ep.5

RAI 4

18:03 – Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. IV ep.11

18:43 – Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. IV ep.12

19:23 – Chronicle

21:20 – Le spie della porta accanto

22:52 – Criminal Minds XII ep.10

23:31 – Criminal Minds XII ep.11

00:11 – Criminal Minds XII ep.12

00:49 – What We Do in the Shadows ep.1

RAI 5

19:00 – Rai News Giorno

19:04 – Schubert e Strauss per Mariotti e Osn

20:45 – Un romanzo tante storie Jane Eyre

21:15 – Great Continental Railway Journeys – Prossima fermata Oriente Da Batumi a Baku Ep 2 Prima Visione

22:15 – Di là dal fiume e tra gli alberi La via del mare tra Bari e Durazzo Prima Visione RAI

23:15 – Film – Corri ragazzo corri

01:03 – Tuttifrutti

01:18 – Variazioni su tema Il Videoclip

RAI MOVIE

19:25 – Vai avanti tu che mi vien da ridere

21:10 – Parigi può attendere

22:50 – Qualcosa di buono

00:40 – L’impossibilità di essere normale

02:45 – Dietro i candelabri

05:00 – Sansone e il tesoro degli Incas

IRIS

18:24 – PRESUNTO INNOCENTE

21:00 – ARANCIA MECCANICA

23:51 – EFFETTI COLLATERALI

02:02 – ROMA (PRIGIONIERA DI UNA VENDETTA)

03:30 – CIAKNEWS

03:33 – GLI SPOSI DELL’ANNO SECONDO

05:07 – LA CANZONE DI VAL

05:52 – MEDIASHOPPING

LA 5

21:10 – FREE WILLY – LA GRANDE FUGA – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – FREE WILLY – LA GRANDE FUGA – 2 PARTE

23:15 – GOLD DIGGERS: THE SECRET OF BEAR MOUNTAIN – UN’AMICIZIA PREZIOSA – 1 PARTE

23:49 – TGCOM24

23:53 – METEO.IT

23:55 – GOLD DIGGERS: THE SECRET OF BEAR MOUNTAIN – UN’AMICIZIA PREZIOSA – 2 PARTE

VENTI

18:49 – CODICE: SWORDFISH – 1 PARTE

19:44 – TG COM

19:50 – METEO

19:52 – CODICE: SWORDFISH – 2 PARTE

21:04 – V PER VENDETTA – 1 PARTE

22:07 – TG COM

22:12 – METEO

22:14 – V PER VENDETTA – 2 PARTE

SPIKE

18:20 – Supernatural –

19:20 – Supernatural –

20:20 – Supernatural –

21:30 – Battistology –

22:30 – Battistology –

23:30 – Le Iene –

01:30 – Top Gear Gold –

02:30 – Top Gear Gold –

GIALLO TV

18:20 – Profiling 4′ Stagione Ep.6

19:20 – Tandem 2′ Stagione Ep.3

20:15 – Tandem 2′ Stagione Ep.4

21:10 – Profiling 4′ Stagione Ep.7

22:10 – Profiling 4′ Stagione Ep.8

23:10 – Vera 8′ Stagione Ep.2

01:10 – Nightmare Next Door 2′ Stagione Ep.5

02:05 – Nightmare Next Door 2′ Stagione Ep.6

CIELO

18:00 – Storm Cell – Pericolo dal cielo

19:45 – Affari al buio Il bottino dei pirati

20:15 – Affari di famiglia La chitarra dei Kiss

21:15 – Lo straniero della valle oscura – The Dark Valley

23:15 – Giovanna la pazza

01:00 – Sex Mundi Ep. 6

02:00 – La cultura del sesso India

03:00 – Sexpert: siamo fatti così

PARAMOUNT

19:40 – Vita da strega –

20:10 – Vita da strega –

20:40 – Vita da strega –

21:10 – Armageddon – Giudizio finale –

23:00 – Il Mondo Dei Replicanti –

01:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

02:00 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

03:00 – Law & Order: Criminal Intent –