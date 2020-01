Ladispoli, casi di legionella. Si registrano due morti: è allarme

Preoccupazione a Ladispoli per dei casi di legionella, registrati a cavallo tra il 2019 e il 2020. L’Asl sta effettuando dei campionamenti.

Ladispoli, allarme legionella: l’Asl interviene

Tre casi di legionella si sono verificati tra il 2019 e il 2020 a Ladispoli, due di questi hanno provocato la morte di un 49enne e di una donna di 69 anni.

Sul caso, che sta per diventare un vero e proprio allarme nelle zone di Ladispoli, è intervenuta anche la Asl che precisa come siano stati fatti dei campionamenti in due abitazioni e che sono in corso le verifiche. Sempre lo stesso ente sottolinea come il virus della legionella non si trasmette da persona a persona e che, generalmente, il batterio vive all’interno di ambienti acquosi, serbatoi, impianti di riscaldamento dell’acqua, torri di raffreddamento.

Proprio per questo è probabile che la legionella sia partita proprio da impianti di condizionamento ma, al momento, l’ipotesi sarebbe tutta da verificare. Vedremo se, nei prossimi giorni, si avranno maggiori dettagli.