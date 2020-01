Santa Marinella, coppia viene travolta e uccisa in via Aurelia

Una tragedia sarebbe avvenuta nella giornata di oggi, giovedì 30 gennaio 2020, a Santa Marinella, sul litorale romano. Una coppia di conviventi sarebbe stata investita e uccisa da un’auto.

Coppia uccisa: ecco cosa è accaduto

Una coppia di conviventi, 83 anni lui e 67 lei, sarebbe stata uccisa in località Santa Marinella, sul litorale romano. Secondo quelle che sono le prime ricostruzioni del caso, sembrerebbe che i due, mentre stavano attraversando la strada in via Aurelia 160, sarebbero stati travolti da un’auto guidata da un ragazzo di 32 anni che si sarebbe fermato a prestare soccorso.

Una volta giunti sul posto, i sanitari del 118 avrebbero subito soccorso le due vittime trasportandole in Ospedale con il codice rosso. Sarebbero in corso le indagini da parte delle autorità per ricostruire con esattezza le dinamiche dell’incidente.

Stando a quanto trapela, sembrerebbe che i due non si siano accorti della macchina che stava passando in quel momento. Nel frattempo, Il 32enne alla guida del veicolo sarebbe risultato negativo ai test su assunzioni di alcol e droga.