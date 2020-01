Doppia scossa di terremoto nel Lazio nella nottata di oggi, 30 gennaio 2020. Una è stata registrata a Collepardo, in Ciociaria, e un’altra in provincia di Latina. Per fortuna, entrambe le scosse non sono state forti. La magnitudo del sisma registrato a Collepardo è di poco inferiore dalla soglia minima in cui è possibile che un terremoto arrechi danni a cose o/e persone. A gennaio, nella stessa zona, è già almeno la terza scossa.

Due scosse di terremoto oggi

Probabilmente, è stata avvertita soltanto dai residenti dei piani alti della cittadina e difficilmente da tutti gli altri, comprese le persone dei paesi limitrofi. Di seguito, i particolari della scossa rilevata da INGV

Un terremoto di magnitudo ML 2.1 è avvenuto nella zona: 6 km NE Sabaudia (LT), il

29-01-2020 23:06:20 (UTC) 10 ore, 9 minuti fa

30-01-2020 00:06:20 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 41.33, 13.08 ad una profondità di 6 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Un terremoto di magnitudo ML 1.7 è avvenuto nella zona: 2 km NE Collepardo (FR), il

30-01-2020 01:46:17 (UTC) 7 ore, 29 minuti fa

30-01-2020 02:46:17 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 41.78, 13.38 ad una profondità di 7 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.