Traffico bloccato a causa di un veicolo andato in fiamme nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 29 gennaio 2020. L’episodio è avvenuto tra Civitavecchia e Cerveteri, in direzione della Capitale.

Auto in fiamme sulla A12 Roma-Tarquinia

Per motivi ancora da accertare, il traffico sta subendo notevoli ripercussioni sulla strada che collega Cerveteri e Civitavecchia. Segnalato un veicolo in fiamme che dapprima ha bloccato la viabilità.

Quest’ultima si sta in parte riprendendo poiché il traffico veicolare adesso sta scorrendo soltanto su una corsia per permettere ai vigili del fuoco di sedare le fiamme e ai soccorsi di intervenire. Non è ancora chiaro se ci siano stati feriti o vittime. Il personale sta lavorando per mettere in sicurezza la zona e non è chiaro se chi era all’interno dell’auto sia riuscito a uscire prima che quest’ultima prendesse fuoco, ipotesi tuttavia probabile. L’episodio è avvenuto intorno alle 19:00 di oggi.

Il traffico dopo essere stato inizialmente bloccato si sta dunque riprendendo. Adesso si viaggia soltanto su una corsia. Potrebbero seguire aggiornamenti a breve in caso di ulteriori novità.

Foto di repertorio