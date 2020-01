Incidente su SS6 Casilina Torre Gaia e Borghesiana oggi 29 gennaio 2020

Lunghe code segnalate nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 29 gennaio 2020. Infatti, un incidente è avvenuto sulla SS6 Casilina. Viabilità bloccata a causa di un incidente avvenuto tra Torre Gaia e Borghesiana, in direzione del Laghetto di Monte Compatri.

Code per incidente sulla SS6 Casilina tra Torre Gaia e Borghesiana

Al momento, sono segnalate lunghe code nel suddetto tratto. Si raccomanda le persone che in questi istanti stanno procedendo su questo tratto di percorrere la strada con prudenza. Ancora restano da chiarire le esatte dinamiche dell’incidente.

Sinistro in fase di rimozione

Proprio in questi istanti sul posto si sono intervenuti i soccorsi per verificare lo stato di salute delle persone coinvolte e per ripristinare la viabilità. Al momento non è ancora stata diffusa alcuna informazione in merito alla eventuale presenza dei feriti. La notizia è stata data da Astral Infomobilità, che ha spiegato dell’incidente tramite il proprio profilo social.

Guidate con prudenza Sono segnalate lunghe code e disagi per incidente sulla SS6 Casilina tra Torre Gaia e Borghesiana: viabilità in tilt. Il personale sta lavorando per rimuovere il sinistro. Potrebbero seguire aggiornamenti a breve in caso di novità sull’episodio.

Foto di repertorio