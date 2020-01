Mattinata di traffico intenso sulle principali arterie di Roma. Scopriamo insieme quali sono le motivazioni e le zone interessate.

VIABILITA’, ASTRAL INFOMOBILITA’: TRAFFICO MOLTO INTENSO SU CARREGGIATA ESTERNA GRA PER DUE INCIDENTI

Traffico intenso sulla carreggiata esterna del Grande Raccordo Anulare per due incidenti. Uno avvenuto in corsia di sorpasso con code dalla Pisana alla Cristoforo Colombo e con ripercussioni anche sulla viabilità della Roma Fiumicino; l’altro avvenuto poco dopo la Galleria Appia con code a partire dalla Laurentina.

VIABILITA’, ASTRAL INFOMOBILITA’: CODE SU VIA DELL’AEROPORTO PER INCIDENTE TRA 3 VEICOLI

Code su via dell’Aeroporto di Fiumicino all’altezza di via Redipuglia in direzione dell’Aeroporto, a causa di un incidente che ha coinvolto tre veicoli.

MALTEMPO, ASTRAL INFOMOBILITA’: NEBBIA A BANCHI SU A1 FIRENZE-ROMA E DIRAMAZIONE ROMA NORD

Stamattina presto, invece, è stata segnalata nebbia a banchi sulla A1 Firenze-Roma tra Orvieto e Guidonia Montecelio e sulla Diramazione Roma Nord tra la A1 Firenze-Roma e il Grande Raccordo Anulare. Ovunque la visibilità è a 80 metri.

Lo comunica Astral Infomobilità.

Foto di repertorio