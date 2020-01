Roma, al via verifiche per possibile acquisizione dell’immobile Atac

La Sindaca di Roma Virginia Raggi ha chiesto a tutte le strutture competenti di Roma Capitale di verificare fattibilità ed eventuali modalità per partecipare all’asta giudiziaria finalizzata all’acquisizione dell’immobile Atac situato in via Lucio Sestio 10. La Sindaca ha esortato tutti gli uffici a effettuare e completare gli approfondimenti con la maggiore celerità possibile.

L’obiettivo è quello di destinare poi l’edificio ad attività come quelle già svolte dall’associazione Lucha Y Siesta.

Proseguono inoltre i colloqui tra gli operatori di Roma Capitale e le donne vittime di violenza ospitate, anche insieme ad alcuni bambini, nell’immobile.

