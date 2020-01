Indagando nel mondo degli stupefacenti, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata sono giunti in un’abitazione di via Tenuta di Torrenova, dove hanno scoperto una vera e propria casa dello spaccio. A finire in manette un cittadino dell’ Ecuador di 37 anni, con precedenti, la compagna romana 20enne e la madre della donna di 47anni.

Tor Vergata, scoperta casa dello spaccio in via Tenuta di Torrenova

Nel corso della perquisizione domiciliare, i militari hanno trovato 8 dosi di cocaina, 6 “panetti” marchiati “London” e “PS5” di hashish per un peso totale di circa 1 kg, 10 involucri di cellophane contenenti più di mezzo kg di marijuana e la somma contante di 2.490 euro in contanti, ritenuti il provento dell’illecita attività.

Dopo aver sequestrato quanto rinvenuto, i Carabinieri hanno accompagnato il 37enne presso il carcere di Regina Coeli, mentre per le due donne si sono aperte le porte del carcere di Rebibbia.