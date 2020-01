“Il nostro Comando – aggiunge Marina Tucciarelli – organizza una cerimonia religiosa presso la chiesa di San Rocco, pertanto invitiamo tutti a partecipare, alle ore 10.30, domani 29 gennaio. Un ringraziamento alla famiglia Terrinoni che è custode del luogo sacro dove si trova una delle rare statue che rappresentano l’effige del Santo”.

Durante la cerimonia religiosa il sindaco di Fiuggi, l’avvocato Alioska Baccarini, porgerà il proprio saluto agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e per l’occasione verrà recitata la preghiera a San Sebastiano. Una cerimonia molto sentita non solo dal punto di vista religioso, come ha spiegato il vicesindaco Tucciarelli: “Abbiamo l’esigenza di rendere la Città di Fiuggi sempre più sicura. In primis per i cittadini e in secondo luogo per i nostri Agenti di Polizia Locale (coordinati dalla dottoressa Maria Assunta Trinti) e di tutti gli operatori che ogni giorno garantiscono la nostra sicurezza, e per questo li ringrazio a nome di tutta l’amministrazione comunale.