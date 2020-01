Per un’azienda che opera presso il Comune di Artena, si stanno cercando due OSS (Operatore Sanitario Professionale). Scopriamo insieme come fare per candidarsi all’offerta di lavoro proposta.

Artena, si cercano 2 OSS

Come specificato anche dal sito della Regione Lazio, per un’azienda che lavora presso Artena si cercano due figure specializzate. Infatti, è necessario avere lo specifico attestato e preferibilmente anche esperienza nella mansione. Si offre un contratto a tempo determinato.

Come candidarsi

Restano ancora pochi giorni per presentare la propria candidatura. Infatti, la scadenza ultima è il 31 gennaio 2020. Sarà possibile presentare la propria candidatura recandosi al Centro per l’Impiego di Colleferro.

Info

Sempre lì, sarà possibile ottenere maggiori informazioni in merito. Per info si può telefonare al seguente numero: 06/51682396, oppure scrivere a questo indirizzo e-mail: mgreggi@regione.lazio.it