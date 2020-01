Oltre 4mila verifiche su strada e nei locali della movida: eccesso di velocità, microcar irregolari e vendita abusiva di alcolici. Chiusa un’ attività per reiterata violazione delle norme anti-alcol.

Più di 4mila i controlli effettuati dalla Polizia Locale di Roma Capitale nelle serate di questo weekend in varie zone della Capitale, dalle vie e piazze del Centro Storico ai vari quartieri della movida: Trastevere, Testaccio, Ostiense, San Lorenzo, ma anche piazza Bologna, l’Eur e le aree circostanti le Stazioni Termini e Ostiense.

Nel corso degli accertamenti presso esercizi commerciali, bar e ristoranti sono stati riscontrati illeciti pari a circa 40 mila euro di sanzioni: mancata esposizione di cartelli obbligatori, insegne luminose e occupazioni di suolo pubbliche abusive, inosservanza delle regole sulla sicurezza dei prodotti alimentari, privi dell’indicazione di provenienza e tracciabilità, ma soprattutto vendita e somministrazione di alcolici al di fuori delle modalità consentite. Sono 21 le contestazioni nei confronti di avventori ed esercenti, per consumo e vendita di alcol in orari e luoghi vietati. Nel quartiere di Trastevere gli agenti hanno provveduto alla chiusura di un’attività di minimarket, dando esecuzione al provvedimento del Prefetto emesso a seguito delle reiterate violazioni, accertate in più occasioni, relative alla vendita di bevande alcoliche ai minorenni. Anche nella zona di piazza Bologna l’intervento dei caschi bianchi ha portato alla chiusura, oltre ad una sanzione superiore a 500 euro, di un locale perché sorpreso più volte a trasgredire le norme anti-alcol.

Oltre alle verifiche nei locali, le pattuglie hanno svolto anche in questo fine settimana una specifica attività di vigilanza sulle strade capitoline: 2400 le infrazioni contestate ai sensi del Codice della strada, 174 i conducenti sanzionati per aver superato limiti di velocità e 161 veicoli rimossi per soste irregolari o d’intralcio.