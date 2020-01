Episodio misterioso accaduto in via dei Cinque Archi, a Velletri. Infatti, è stato ritrovato un cadavere di un 56enne del posto.

I fatti

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Velletri e poi il medico legale che non ha riscontrato segni di violenza sul corpo, quindi si tende ad escludere un possibile investimento. L’uomo è stato ritrovato all’interno di un canale di scolo, nei pressi della strada.

A breve si eseguirà l’autopsia per capire le cause del decesso: se l’uomo ha avuto un malore o magari ci siano state altre motivazioni. La vittima non aveva precedenti penali. Via dei Cinque Archi è una strada stretta, che si snoda tra case e terreni di campagna e collega Velletri a Nettuno.

Anche se più volte i residenti si sono lamentati dei numerosi incidenti, sembra che sia stata accantonata l’ipotesi di un investimento, che inizialmente era trapelata.

Foto di repertorio