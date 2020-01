Continua la fase di variabilità nelle province di Roma e Frosinone per le giornate di lunedì 27 e martedì 28 gennaio 2020, dopo l’incertezza che ha caratterizzato l’intero week-end. Dopo una prima parte di gennaio più soleggiata, sta intervenendo una fase di maltempo che va piuttosto in contraddizione con quelle che dovrebbero essere le caratteristiche stagionali, visto che nei cosiddetti “Giorni della merla” avremo temperature in leggero rialzo e possibilità di rovesci piovosi in molte zone del Lazio.

Situazione dunque in leggera controtendenza rispetto alle ultime settimane, con temperature in crescita soprattutto nelle ore diurne dove si toccheranno anche punte di 15 gradi. Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 27 e martedì 28 gennaio 2020.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 27 gennaio:

Mattina: Nubi sparse e schiarite

Pomeriggio: Nuvoloso con locali aperture

Sera: Nuvoloso con locali aperture

Notte: Coperto con pioggia debole

Temperatura prevista: min 6° C; max 15° C. Venti: debole/media intensità

Martedì 28 gennaio:

Mattina: Coperto con pioggia

Pomeriggio: Nuvoloso o molto nuvoloso

Sera: Coperto con pioviggini

Notte: Nuvoloso con locali aperture

Temperatura prevista: min 10° C; max 14° C. Venti: forti

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 27 gennaio:

Mattina: Sereno o poco nuvoloso

Pomeriggio: Visibilità ridotta per banchi di nebbia

Sera: Nubi sparse e schiarite

Notte: Coperto con pioviggini

Temperatura prevista: min 4° C; max 14° C. Venti: debole/media intensità

Martedì 28 gennaio:

Mattina: Coperto con pioviggini

Pomeriggio: Coperto con pioviggini

Sera: Nuvoloso o molto nuvoloso

Notte: Nuvoloso o molto nuvoloso

Temperatura prevista: min 8° C; max 12° C. Venti: media intensità