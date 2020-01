Scopriamo quali sono i programmi che andranno in onda questa sera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, domenica 26 gennaio 2020: programmi in TV stasera

RAI 1

18:45 – L’Eredità Week End

20:00 – TELEGIORNALE

20:35 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Al posto tuo

22:28 – Al posto tuo

22:50 – Speciale Porta a Porta Elezioni 2020 Emilia Romagna e Calabria

04:00 – Sottovoce

04:30 – Risate di Notte

RAI 2

18:00 – TG2 L.I.S.

18:05 – TG Sport della Domenica

18:15 – 90° Minuto

19:40 – Che tempo che farà

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Che tempo che fa

23:40 – La Domenica Sportiva

01:10 – L’altra DS

RAI 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:50 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:20 – Che ci faccio qui *Benvenuti al mondo*

21:15 – Amore criminale Storie di femminicidio

23:00 – Sopravvissute

RETE 4

18:53 – ANTEPRIMA TG4

18:58 – TG4 – TELEGIORNALE

19:30 – METEO.IT

19:32 – I VIAGGI DI DONNAVVENTURA

19:55 – TEMPESTA D’AMORE – 27 – 1aTV

20:30 – STASERA ITALIA WEEKEND

21:22 – MEMORIA DEI CAMPI

22:35 – STASERA ITALIA SPECIALE ELEZIONI

CANALE 5

18:45 – AVANTI UN ALTRO

19:57 – TG5 PRIMA PAGINA

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – PAPERISSIMA SPRINT

21:20 – LIVE NON E’ LA D’URSO

01:15 – TG5 – NOTTE

01:49 – METEO.IT

ITALIA 1

18:22 – STUDIO APERTO LIVE

18:30 – STUDIO APERTO

19:23 – METEO.IT

19:26 – C.S.I. MIAMI – LOS ANGELES

20:25 – C.S.I. MIAMI – A COLPI D’ASCIA

21:15 – FANTASTIC 4 – I FANTASTICI QUATTRO – 1 PARTE

22:05 – TGCOM

22:08 – METEO.IT

LA 7

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Non è l’arena

23:00 – Speciale Tg – La7 – Elezioni Regionali 2020

TV 8

18:05 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Torino

19:20 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Catania

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Gargano

21:30 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Liguria

22:50 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Firenze

00:05 – Italia’s Got Talent Audizioni

02:15 – Jack e Jill

03:55 – Donne Detective Ep. 6

NOVE

18:19 – Camionisti in trattoria 2′ Stagione Ep 8

19:22 – Camionisti in trattoria 1′ Stagione Ep 5

20:16 – Deal With It – Stai al gioco – 1^TV 1′ Stagione Ep 49

21:26 – Storia di una ladra di libri

23:49 – Bombe su Auschwitz

01:02 – Night Will Fall Perché non scenda la notte

02:25 – Delitti a circuito chiuso 3′ Stagione Ep 7

03:14 – Delitti a circuito chiuso 3′ Stagione Ep 8

RAI 4

18:05 – Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. IV ep.2

18:49 – I segreti del cratere dei dinosauri

19:49 – Supernatural XIII ep.22

20:33 – Supernatural XIII ep.23

21:20 – Paziente 64 – Il giallo dell’isola dimenticata

23:24 – Criminal Minds XII ep.7

00:15 – Criminal Minds XII ep.8

01:02 – Criminal Minds XII ep.9

RAI 5

19:07 – RAI NEWS – GIORNO

19:09 – Giselle di Akram Khan (English National Ballet)

20:46 – Auditorium! Roma Gospel Festival 2019 – Chicago Mass Choir Prima Visione RAI

21:17 – Great Continental Railway Journeys – Prossima fermata Oriente Da Kiev a Odessa ep 1 Prima Visione

22:18 – Di là dal fiume e tra gli alberi Tre confini in Val Canale Prima Visione RAI

23:13 – Still life

00:43 – RAI NEWS – NOTTE

00:44 – Tuttifrutti

RAI MOVIE

19:20 – Totò contro i quattro

21:10 – Litigi d’amore

23:15 – Un padre, una figlia

01:30 – Tanner Hall – Storia di un’amicizia

03:00 – Marina

05:00 – Mammamia – Tutti al supermercato

05:05 – Sinbad il marinaio

IRIS

18:49 – NELLA MORSA DEL RAGNO

21:00 – EFFETTI COLLATERALI

23:23 – THIRD PERSON

01:51 – GLI SPOSI DELL’ANNO SECONDO

03:27 – CIAKNEWS

03:31 – LA PASION TURCA

05:12 – LA VENDETTA

05:55 – MEDIASHOPPING

LA 5

21:10 – IL MIO AMICO NANUK – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – IL MIO AMICO NANUK – 2 PARTE

23:05 – INGA LINDSTROM – OMBRE DEL PASSATO – 1 PARTE

23:49 – TGCOM24

23:53 – METEO.IT

23:55 – INGA LINDSTROM – OMBRE DEL PASSATO – 2 PARTE

VENTI

18:29 – MISSION: IMPOSSIBLE III – 1 PARTE

19:16 – TG COM

19:21 – METEO

19:23 – MISSION: IMPOSSIBLE III – 2 PARTE

21:04 – RED 2 – 1 PARTE

22:07 – TG COM

22:12 – METEO

22:14 – RED 2 – 2 PARTE

SPIKE

8:00 – Relic Hunter La Dea Della Guerra –

19:00 – Supernatural Il Mistero Della Tomba –

19:55 – Supernatural Strane Premonizioni –

20:35 – Supernatural Senza Uscita –

21:30 – Battistology –

22:25 – Battistology –

23:20 – Con Air –

01:30 – Top Gear Gold –

CIELO

18:10 – San Andreas Quake

19:50 – Affari al buio Giochi di guerra

20:20 – Affari di famiglia Un poster straordinario

20:50 – Affari di famiglia Autentico Rembrandt

21:20 – Pelham 1 2 3: Ostaggi in metropolitana

23:25 – Kiki & i segreti del sesso

01:30 – Sex Mundi Ep. 9

02:30 – La cultura del sesso Shanghai

GIALLO TV

18:15 – Profiling – Silenzio radio

19:15 – Tandem – Tra le maglie della rete

20:15 – Tandem – Il mondo del silenzio

21:10 – Profiling – Scomparsi

22:10 – Profiling – Prima dell’oblio

23:10 – Vera

00:55 – Torbidi delitti

01:50 – Torbidi delitti

PARAMOUNT

19:15 – Vita da strega –

19:45 – Vita da strega –

20:25 – Vita da strega –

20:45 – Vita da strega –

21:15 – Cowboys & Aliens –

23:30 – The Eagle –

01:35 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –

02:20 – Law & Order: Unita’ Vittime Speciali –