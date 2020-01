A Ferentino, nella serata del 25 gennaio 2020, presso l’Oratorio della Parrocchia di San Valentino, sita in Piazza Matteotti, nell’ambito delle iniziative connesse con il “Progetto Difenditi dalle Truffe” promosso dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Frosinone, il Comandante della locale Stazione Carabinieri ha tenuto un incontro con i cittadini residenti in quella località.

Nel corso dell’incontro sono state illustrate ai partecipanti notizie di carattere generale sulle modalità di intervento con cui opera l’Arma dei Carabinieri, sulle tipologie di truffe perpetrate ai danni di anziani, sulle tematiche correlate alla sicurezza in casa, in strada e sui mezzi di comunicazione, con particolare riguardo al concetto di “Polizia di prossimità”, il cui obiettivo principale è quello di realizzare la “centralità del cittadino” mediante articolati piani di prevenzione ed il costante contatto con la popolazione che l’ Arma dei Carabinieri riesce a conseguire grazie alla sua capillarità sul territorio ed alla costante vicinanza, disponibilità e professionalità nei confronti della popolazione.

All’incontro hanno partecipato circa 50 persone, alle quali sono stati dati dei suggerimenti, in particolare sulle modalità di richiesta degli interventi e sulle indicazioni circa le condotte da adottare per difendersi dalle truffe, dai furti e dai reati contro la persona, sensibilizzando i convenuti sulla necessità di collaborare con le Forze dell’Ordine in qualità di “Sentinelle della sicurezza.”