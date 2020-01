Sanità Roma, nuovi servizi al CTO Alesini: spesi 2 milioni per gli interventi

Novità all’ospedale CTO – A. Alesini di Roma, che negli ultimi anni è stato interessato da lavori di ristrutturazione che hanno consentito una radicale opera di ammodernamento per il rilancio della struttura.

Gli ultimi interventi in ordine cronologico per un totale di circa 2 milioni di euro hanno riguardato la nuova Tac, la Week Surgery e le nuove sale operatorie. Nello specifico sono stati realizzati lavori di ristrutturazione che hanno consentito di attivare:

– gli Ambulatori ortopedici, con sportelli CUP dedicati e sala gessi passante in comune con il Pronto

Soccorso;

– il poliambulatorio specialistico ospedaliero con sala d’attesa dedicata,

– lo smaltimento della carica di cobalto della gamma unit dopo 25 anni di inattività;

– la riattivazione del blocco operatorio sito al 2° piano per consentire la ristrutturazione del gruppo operatorio del 4° piano,

– la riattivazione dell’attività di radiologia interventistica della colonna,

– lo spostamento al 2° piano del Centro Dialisi di via Noventa,

– l’installazione di una nuovissima Risonanza Magnetica da 1,5 Tesla;

– il rifacimento di parte delle facciate.

I lavori hanno previsto l’utilizzo delle più moderne tecnologie, puntando sul principio fondante di ogni struttura sanitaria che è l’umanizzazione.

Gli ultimi interventi in ordine cronologico hanno riguardato: la ristrutturazione integrale di una zona obsoleta del Pronto Soccorso Ortopedico, su una superficie di circa 200 mq (prima fase), per accogliere una TAC di ultima generazione; la Week Surgery con la riorganizzazione are una degenza confortevole, dotata di un grande spazio di accoglienza per i pazienti ed i familiari; le sale operatorie, per assicurare contemporaneamente il massimo della sicurezza e il comfort.