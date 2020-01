Tragedia alle prime luci dell’alba a Tivoli, in via Tiburtina. Questa mattina alle 05.00 circa, un terribile incidente tra un bus Cotral e un’auto ha portato al decesso di due ventenni, che si trovavano a bordo della vettura.

Sembrerebbe che i due ragazzi, che viaggiavano su una Fiat Panda, avrebbero impattato frontalmente contro il bus Cotral, in sosta per una fermata e sarebbero morti sul colpo. Sul posto sono arrivare le ambulanze, ma l’intervento dei sanitari del 118 sarebbe stato inutile per salvare i due ragazzi, a quanto si apprende, già deceduti. A bordo del bus risulterebbe esserci un ferito lieve.

Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto estrarre i corpi dei due giovani dalle lamiere della Panda, i Carabinieri e la Polizia Locale di Tivoli. Il condizionale è d’obbligo in quanto le Forze dell’Ordine sono attualmente a lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto.

Foto in copertina