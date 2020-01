Sul Grande Raccordo Anulare di Roma in prossimità dello svincolo 28 (Via del Mare) al km 57,800, in carreggiata interna, è stato predisposto un restringimento di carreggiata al fine di poter intervenire al ripristino di un giunto di dilatazione danneggiato, al momento in prossimità dello stesso è stata interdetta la corsia di marcia lenta.

Restringimento in carreggiata interna all’altezza dell’uscita 28 “Via del Mare”

Si prevede di ridare continuità alla circolazione autostradale nel corso della giornata di domani, sabato 25 gennaio.

LAZIO, ANAS: RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA SUL GRA PER LA SOSTITUZIONE DI UN GIUNTO DANNEGGIATO

