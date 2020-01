Nel pomeriggio di ieri, il personale del Commissariato di P.S. di Sora ha proceduto ad arrestare un uomo ed una donna, originari di Sessa Aurunca (CE) ma domiciliati a Guidonia (RM), per furto su una vettura in sosta nei pressi di una nota palestra cittadina.

Cosa è successo

Verso le ore 18,30 la pattuglia della Squadra Volante, allertata da un cittadino che aveva notato delle persone che si aggiravano con fare sospetto tra le auto in sosta, si portava prontamente sul luogo della segnalazione e riusciva a bloccare la coppia che aveva appena perpetrato un furto su una delle vetture ferme nei pressi della sopra richiamata palestra.

All’interno dell’auto in uso ai due è stato rinvenuto un cacciavite, opportunamente sequestrato e successivamente, non lontano dal luogo dell’intervento, è stata rinvenuta della refurtiva appartenente alla donna proprietaria dell’auto sul quale è stato perpetrato il reato in argomento.

Sono in corso accertamenti per verificare se ai due arrestati siano ascrivibili altri fatti poiché le ricerche di refurtiva hanno comportato il rinvenimento di ulteriore materiale connesso ad un ulteriore furto commesso nei giorni precedenti.

LEGGI ANCHE – Sora, prodotti petroliferi: frode per oltre 100 milioni di euro di iva evasa

Pertanto, l’uomo un cinquantenne e la donna una quarantaseienne, entrambi con numerosi precedenti di polizia anche specifici e colpiti dalla misura di prevenzione dell’avviso orale del Questore, su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica di Cassino, sono stati trattenuti in stato di arresto presso le camere di sicurezza della Questura di Frosinone in attesa del rito direttissimo odierno.

Nei confronti degli stessi è stato inoltre emesso un provvedimenti di foglio di via con divieto di far ritorno in Sora per anni 3.