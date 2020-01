Un brutto incidente si sarebbe verificato nella nottata di oggi, venerdì 24 gennaio 2020, in località le Mole, subito fuori Terracina. Un camion dei Vigili del Fuoco sarebbe finito in un burrone. Ferite tre persona di cui una in codice rosso.

Terracina, camion dei Vigili del Fuoco finisce in un burrone: la dinamica

Stavano andando a spegnere un incendio in un sottotetto di un’abitazione di Priverno quando, ad un tratto, il camion, che percorreva via Appia, sarebbe finito all’interno di un canale e si sarebbe ribaltato.

All’interno del veicolo, secondo quanto riportano alcune informazioni, c’erano tre persone che sarebbero state subito soccorse e portate presso l’Ospedale di Terracina. Stando a quanto trapela dalle prime news, sembrerebbe che uno dei tre vigili abbia riportato delle ferite molto gravi allo sterno, tanto che sarebbe ora ricoverato in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita ma la sua prognosi risulterebbe essere di 30 giorni.

Gli altri, invece, se la sarebbero cavata con delle ferite lievi.