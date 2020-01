Torre Angela, incendio nella notte in un asilo nido: struttura inagibile

Un incendio, con tanto di esplosione, si sarebbe scatenato in un asilo nido questa notte in via Atteone, zona Torre Angela.

Torre Angela, incendio in un asilo nido

Tanta paura nella notte per i residenti di via Atteone 136, zona Torre Angela. Stando a quelle che sono le prime informazioni nel caso, sembrerebbe che intorno alle 02:55 di questa notte, per circostanze ancora da accertare, all’interno di un asilo nido si sia scatenato un incendio con tanto di esplosione.

I Vigili del Fuoco, una volta intervenuti, si sarebbero messi subito a lavoro per domare le fiamme. Una volta terminato l’intervento, gli agenti avrebbero notato come l’incendio avrebbe coinvolto gran parte della struttura tanto da renderla inagibile e posta sotto sequestro da parte della Polizia di Stato.

Sarebbero in corso le verifiche da parte delle autorità competenti per cercare di risalire alle cause del brutto incendio. Vedremo se nelle prossime ore si avranno maggiori dettagli.