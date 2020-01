Si è da poco concluso il concorso per n.2 posti di Istruttore Direttivo di Vigilanza cat. D con riserva di un

posto al personale interno.

Alatri, due nuovi ufficiali della Polizia Locale: i loro nomi

Ad entrare a far parte dell’organico del Corpo di Polizia Locale del Comune di Alatri sono quindi due nuovi Ufficiali, nello specifico con la qualifica di Vice Commissario Aggiunto: la Dott.ssa ZANGRILLI Azzurra ed il Dott. BUCCIARELLI Nicola.

Il Dott. BUCCIARELLI, già facente parte del personale interno del Corpo, si è distinto negli anni per la sua

intensa attività in ambito giudiziario – edilizio. Sono note a tutti le sue buone capacità in ambito

investigativo.

La Dott.ssa ZANGRILLI proviene da ultimo dal Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale e vanta una forte

esperienza in numerosi Comandi di Polizia Locale di tutta Italia tra i quali si menzionano: Milano, Piacenza,

Orbetello, Monte Argentario, Sabaudia e svariati Comuni della provincia di Frosinone e Roma. Ha ricevuto

inoltre un Vivo Compiacimento dal Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Milano per aver

proceduto ad un arresto per furto nel luglio 2018.

Laureata in Giurisprudenza, 35 anni lei, laureato in Scienze Politiche, 42 anni lui, sono la nuova generazione

di Ufficiali del Corpo di Polizia Locale di Alatri, capitanati dal Comandante, Commissario Capo Dott. Dino

Padovani.

Il Comandante, visibilmente soddisfatto, ha augurato ai due nuovi Ufficiali una splendida carriera ed un

buon lavoro a servizio di tutta la cittadinanza.